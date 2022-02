Lega Pro, Ghirelli: “Var necessario in Serie C, ma c’è un problema di soldi” (Di lunedì 7 febbraio 2022) “Il Var in Serie C è necessario per evitare errori e per preparare tutti verso le Serie maggiori, oltre a formare meglio i giovani arbitri. Ci stiamo pensando, ma è un problema di soldi. Se ci sarà per il prossimo campionato? Non lo so, è complicato perché si dovrebbe agire rapidamente. Non è semplice anche in quanto ci vorrebbe una formazione dei direttori di gara”. Lo ha detto il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, intervenuto a ‘La politica nel pallone’ su Rai Gr Parlamento. Parole rilevanti nel contesto della Serie C che verrà, rispetto alle quali si evince che l’obiettivo della Lega sia di innovare e aiutare gli arbitri a condurre gli incontri nel migliore dei modi; il problema economico menzionato da ... Leggi su sportface (Di lunedì 7 febbraio 2022) “Il Var inC èper evitare errori e per preparare tutti verso lemaggiori, oltre a formare meglio i giovani arbitri. Ci stiamo pensando, ma è undi. Se ci sarà per il prossimo campionato? Non lo so, è complicato perché si dovrebbe agire rapidamente. Non è semplice anche in quanto ci vorrebbe una formazione dei direttori di gara”. Lo ha detto il presidente dellaPro, Francesco, intervenuto a ‘La politica nel pallone’ su Rai Gr Parlamento. Parole rilevanti nel contesto dellaC che verrà, rispetto alle quali si evince che l’obiettivo dellasia di innovare e aiutare gli arbitri a condurre gli incontri nel migliore dei modi; ileconomico menzionato da ...

