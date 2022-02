Lanciano un masso di 15 chili dal cavalcavia dell’autostrada | denunciati due sedicenni

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Hanno lanciato un sasso di 15da undella A8, la Milano-Varese. Per questo duesono statidalla polizia di Varese per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, lesioni personali, danneggiamento ed attentato alla sicurezza dei trasporti. I due, una volta scoperti, hanno ingaggiato una colluttazione con gli agenti che li hanno poi bloccati. La polizia era sulle loro tracce da alcuni giorni a causa di una serie anomala di incidenti con lievi danni avvenuti in corrispondenza dello svincolo autostradale di Buguggiate sulla A8. La Polstrada, acquisite le denunce presentate anche ad altri uffici di polizia, hanno tenuto d’occhio in particolare alcuni ragazzi che frequentavano un parco giochi vicino all’autostrada. Due dei giovani, a tarda sera e rimasti soli, sono saliti sul ...

Due minorenni hanno lanciato undal cavalcavia provocando un incidente che ha coinvolto tre automobili. Per fortuna, non ci sono state vittime Argomenti trattatidal cavalcavia e provocano incidente: il luogo dell'incidentedal cavalcavia e provocano incidente: i fattidal cavalcavia e provocano incidente: i reati a ...All'improvviso hanno visto due minori salire sul ponte e prendere il grosso. I poliziotti sono intervenuti immediatamente, ma i due hanno fatto comunque in tempo a scagliare di sotto il. ...I Poliziotti hanno individuato due sedicenni che afferravano un grosso masso con l’intento di scagliarlo sulla carreggiata. Tuttavia, gli Agenti non sono riusciti a fermare in tempo i due minorenni.Proprio due di loro nella tarda serata, una volta rimasti soli, sono saliti sul cavalcavia 38 e hanno lanciato un masso di granito. Sassi dal cavalcavia a Varese: la fuga e la colluttazione con gli ...