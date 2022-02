Jessica Selassié tra le braccia di Alessandro: Sophie non reagirà affatto bene (Di lunedì 7 febbraio 2022) Jessica Selassié ha manifestato senza problemi il suo interesse per Alessandro Basciano nel momento in cui il ragazzo ha fatto il suo ingresso al Gf Vip 6. Lui però ha scelto di approfondire con Sophie dopo un’iniziale indecisione. Come reagirà Sophie Codegoni nel vederlo tra le braccia di Jessica? La più grande delle principesse Selassié sta vivendo un momento sereno all’interno del Gf Vip 6. La gieffina si è avvicinata molto a Barú anche se il food blogger scappa da lei in un gioco ironico che sta molto divertendo il pubblico del reality. Jessica Selassié, Alessandro Basciano e Sophie Codegoni-AltranotiziaNonostante le avance della ... Leggi su altranotizia (Di lunedì 7 febbraio 2022)ha manifestato senza problemi il suo interesse perBasciano nel momento in cui il ragazzo ha fatto il suo ingresso al Gf Vip 6. Lui però ha scelto di approfondire condopo un’iniziale indecisione. ComeCodegoni nel vederlo tra ledi? La più grande delle principessesta vivendo un momento sereno all’interno del Gf Vip 6. La gieffina si è avvicinata molto a Barú anche se il food blogger scappa da lei in un gioco ironico che sta molto divertendo il pubblico del reality.Basciano eCodegoni-AltranotiziaNonostante le avance della ...

Ultime Notizie dalla rete : Jessica Selassié Grande Fratello Vip, Lulù Selassié riceve i complimenti della rapper americana Cardi B! Stiamo parlando di Jessica Selassié che è andata completamente in tilt, dopo aver scoperto che Barù ha provato a baciare Delia - anche se la versione dei fatti della showgirl sudamericana non è stata ...

"Io non provo nulla!", Barù chiarisce i sentimenti per Jessica Barù:"forse me ne vado" Jessica:"e perchè?" Barù:"non ho più niente da dare,ho già dato tutto" Jessica:"hai tante cose bella da raccontare" Barù:"ma a chi interesserebbe?" Jessica:"a me interessa" ...

Clarissa e Jessica Selassi in lacrime Abbiamo visto nostro padre in carcere Gossip News