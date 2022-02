Il paragone di Salvatore Bagni: "Lobotka sembra Xavi. Non so se Koulibaly sarà titolare" (Di lunedì 7 febbraio 2022) Il Napoli ha sconfitto 0-2 il Venezia al Penzo, ed ora si è portato a -1 dall'Inter con lo scontro diretto alle porte. Insomma, il sogno Scudetto è ancora più che vivo per gli uomini di Spalletti.... Leggi su ilpallonegonfiato (Di lunedì 7 febbraio 2022) Il Napoli ha sconfitto 0-2 il Venezia al Penzo, ed ora si è portato a -1 dall'Inter con lo scontro diretto alle porte. Insomma, il sogno Scudetto è ancora più che vivo per gli uomini di Spalletti....

Advertising

davideroberti_ : RT @Pall_Gonfiato: Il paragone di Salvatore #Bagni: '#Lobotka sembra #Xavi. Non so se #Koulibaly sarà titolare' - Pall_Gonfiato : Il paragone di Salvatore #Bagni: '#Lobotka sembra #Xavi. Non so se #Koulibaly sarà titolare' -