Il colore della magnolie 3 si farà? Come stanno le cose (Di lunedì 7 febbraio 2022) Il colore delle magnolie 3 Da pochi giorni ha debuttato la seconda stagione della serie e in molti già si chiedono quando debutterà la terza: tutti i dettagli A partire dal 4 febbraio 2022 ha debuttato su Netflix Il colore delle magnolie 3. I produttori esecutivi della serie sono Sheryl J. Anderson, Daniel Paulson e Sherryl Woods. La serie è ispirata ai romanzi rosa scritti da Sherryl Woods: Profumo di magnolia, Dolce magnolia, I segreti delle magnolie, Come magnolie in fiore, Il colore delle magnolie, Coccole e magnolie, L'estate delle magnolie, magnolie a mezzanotte, All'ombra delle magnolie, Amore, amiche e…

