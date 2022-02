Greta Thunberg | “le miniere in Lapponia non possono far parte di una transizione green”

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 7 febbraio 2022) I profitti a breve termine, afferma l’attivista svedese, nonavere la priorità sulla salute delle persone: i governi non devono più adottare soluzioni climatiche neo-colonialiste o prive di efficacia reale STOCCOLMA ? “Ieri io e altri tre attivisti del movimento svedese Fridays for Future ci siamo uniti agli attivisti locali Sami per una manifestazione a Gàllok. Qui, nei territori indigeni, una compagnia mineraria britannica vuole costruire una miniera. Sarebbe un disastro per il clima e per l’ambiente”. L’attivistalancia un appello al governo svedese: è necessario bloccare la costruzione di una miniera di ferro nel nord della Svezia che metterebbe in pericolo la sopravvivenza dei Sami, popolo che vive sparso in varie zone dei paesi scandinavi allevando renne, e che già in passato ha condotto numerose battaglie ...