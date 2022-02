Green pass, scuola e quarantena: le misure in vigore da oggi (Di lunedì 7 febbraio 2022) (Adnkronos) – Super Green pass illimitato, nuove regole per la gestione dei casi Covid nelle scuole e per le quarantene: entrano in vigore oggi, lunedì 7 settembre, le nuove misure per contrastare il coronavirus. “I numeri sembrano segnalare una nuova fase da 7 giorni”, ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, sottolineando tuttavia che “serve ancora una grande attenzione”. DAD E quarantena Entrano in vigore le novità previste dal decreto approvato lo scorso 2 febbraio. Le nuove regole per la scuola sono retroattive e riguardano tutti, anche le migliaia di studenti che sono già a casa in didattica a distanza perché nelle loro classi si sono riscontrati casi di positività. Ecco il quadro delle regole: All’asilo nido e nella ... Leggi su italiasera (Di lunedì 7 febbraio 2022) (Adnkronos) – Superillimitato, nuove regole per la gestione dei casi Covid nelle scuole e per le quarantene: entrano in, lunedì 7 settembre, le nuoveper contrastare il coronavirus. “I numeri sembrano segnalare una nuova fase da 7 giorni”, ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, sottolineando tuttavia che “serve ancora una grande attenzione”. DAD EEntrano inle novità previste dal decreto approvato lo scorso 2 febbraio. Le nuove regole per lasono retroattive e riguardano tutti, anche le migliaia di studenti che sono già a casa in didattica a distanza perché nelle loro classi si sono riscontrati casi di positività. Ecco il quadro delle regole: All’asilo nido e nella ...

