Gaspard Ulliel : qui était sa prétendue dernière compagne, Vicky Krieps ? (Di lunedì 7 febbraio 2022) Une nouvelle idylle ? Le monde du cinéma est en deuil depuis ce mercredi 19 janvier. Gaspard Ulliel, âgé de seulement 37 ans, est décédé des suites d’un grave accident de ski. Alors qu’il a longtemps partagé la vie de Gaëlle Pietri, avec qui il a un enfant de 6 ans, il semblerait que tous deux se soient séparés. Selon les informations publiées par PurePeople ce lundi 7 février, l’acteur aurait même refait sa vie et trouvé l’amour dans les bras de Vicky Krieps, avec qui il partagera prochainement l’affiche du film Plus que jamais. Mais qui est-elle ? L’actrice luxembourgeoise est née le 4 octobre 1983. A l’âge de 20 ans, elle se rend en Afrique du Sud pour travailler dans l’humanitaire auprès d’enfants séropositifs. Elle y a fait une rencontre bouleversante, qui lui a permis de traverser l’Afrique de l’Est Orientale. ... Leggi su cityroma (Di lunedì 7 febbraio 2022) Une nouvelle idylle ? Le monde du cinéma est en deuil depuis ce mercredi 19 janvier., âgé de seulement 37 ans, est décédé des suites d’un grave accident de ski. Alors qu’il a longtemps partagé la vie de Gaëlle Pietri, avec qui il a un enfant de 6 ans, il semblerait que tous deux se soient séparés. Selon les informations publiées par PurePeople ce lundi 7 février, l’acteur aurait même refait sa vie et trouvé l’amour dans les bras de, avec qui il partagera prochainement l’affiche du film Plus que jamais. Mais qui est-elle ? L’actrice luxembourgeoise est née le 4 octobre 1983. A l’âge de 20 ans, elle se rend en Afrique du Sud pour travailler dans l’humanitaire auprès d’enfants séropositifs. Elle y a fait une rencontre bouleversante, qui lui a permis de traverser l’Afrique de l’Est Orientale. ...

Advertising

Nantuacc : @ripguilimas Assiste os do vincent cassel e do gaspard ulliel - MargheBadWolf : Io 1 ora fa ho avuto la brillante idea di iniziare a guardare il film 'È solo la fine del mondo'. Ho visto 20 minut… - sidoniesawyer : RT @mabobine: Gaspard Ulliel RIP. - acquisitionsal1 : Con la scomparsa di MONICA VITTI e di GASPARD ULLIEL il cinema mondiale perde due grandi figure di grandissima Arte… - MaiconSouza_ : @Gustavocms_ Gaspard Ulliel (ator) e Natasha Simonini (do meme 'buonasera Natasha). -