Esordio con brivido per Gu | star cinese del freestyle

AGI - Esordio con brivido alle Olimpiadi per Gu Ailing Eileen, l'attesissima stella della Cina nel freestyle. La 18enne nata e cresciuta a San Francisco nel 2019 ha deciso di rappresentare ai Giochi il Paese della madre, cinese, e il suo bel volto appare sui cartelloni pubblicitari di tutto il Paese come testimonial di Victoria's Secret, Louis Vuitton, Tiffany e Gucci. Ai Giochi punta a conquistare tre medaglie ma il suo sogno ha rischiato di sfumare per la perdita di uno sci nella seconda run causata dal forte vento nelle qualificazioni del Big Air. Gu si è poi ripresa e nella terza prova ha staccato il pass per la finale con il quinto punteggio su 12. Eileen Feng Gu, also known as Gu Ailing, is China's biggest hope for a medal at the Beijing 2022 Winter Olympic Games. pic.twitter.com/Ljx8d13Mva

