Elena muore a 20 anni: “Non si può morire per una pizza calda”. Lo strazio della mamma (Di lunedì 7 febbraio 2022) A Reggio Emilia i funerali di Elena Russo, 20enne morta in un tragico incidente mentre consegnava le pizze, un lavoro che la giovane faceva per potersi pagare gli studi universitari. La tragedia si è consumata domenica: la ragazza si trovava a bordo di una Fiat Punto quando si è improvvisamente ribaltata mentre da San Bartolomeo percorreva via Tirabassi in direzione dell’abitato di Castelbaldo, poco prima di San Rigo, dopo aver impattato contro un albero. Non si sa cosa sia successo, indagini sono in corso per cercare di ricostruire la vicenda. Forse si è trattato di un malore o di una buca oppure dell’attraversamento improvviso di un animale selvatico: l'unica cosa certa è che la giovane è morta sul colpo. Elena era iscritta al corso di Giurisprudenza Unimore e frequentava regolarmente il Dipartimento in centro a Modena. Aveva deciso di ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 7 febbraio 2022) A Reggio Emilia i funerali diRusso, 20enne morta in un tragico incidente mentre consegnava le pizze, un lavoro che la giovane faceva per potersi pagare gli studi universitari. La tragedia si è consumata domenica: la ragazza si trovava a bordo di una Fiat Punto quando si è improvvisamente ribaltata mentre da San Bartolomeo percorreva via Tirabassi in direzione dell’abitato di Castelbaldo, poco prima di San Rigo, dopo aver impattato contro un albero. Non si sa cosa sia successo, indagini sono in corso per cercare di ricostruire la vicenda. Forse si è trattato di un malore o di una buca oppure dell’attraversamento improvviso di un animale selvatico: l'unica cosa certa è che la giovane è morta sul colpo.era iscritta al corso di Giurisprudenza Unimore e frequentava regolarmente il Dipartimento in centro a Modena. Aveva deciso di ...

Advertising

fanpage : Elena aveva solo 20 anni. - elena_ele6 : RT @alexebasta02: Non cercare l’impossibile in questo mondo di pazzi non vi è luogo dove tu possa rifugiarti ma se trovi qualcuno che ami t… - ElenaBraga15 : RT @11Giuliano: Selezione: Reggio Emilia,Elena Russon muore a 20 anni mentre consegna le pizze per pagarsi l’università. Elena Russo ha per… - FuoriIncuboUe : RT @11Giuliano: Selezione: Reggio Emilia,Elena Russon muore a 20 anni mentre consegna le pizze per pagarsi l’università. Elena Russo ha per… - toretedde : RT @11Giuliano: Selezione: Reggio Emilia,Elena Russon muore a 20 anni mentre consegna le pizze per pagarsi l’università. Elena Russo ha per… -