De Laurentiis: «Presidente Lega A non deve essere politico» (Di lunedì 7 febbraio 2022) “Il Presidente della Lega Serie A non deve essere politico. Qui si sono confuse le funzioni. Il Presidente non è uno che deve comandare, deve rappresentare gli interessi e le decisioni di 20 società, che si esprimono attraverso il Consiglio e l’assemblea”. Lo ha detto il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis, all’ingresso dell’hotel milanese dove L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 7 febbraio 2022) “IldellaSerie A non. Qui si sono confuse le funzioni. Ilnon è uno checomandare,rappresentare gli interessi e le decisioni di 20 società, che si esprimono attraverso il Consiglio e l’assemblea”. Lo ha detto il patron del Napoli Aurelio De, all’ingresso dell’hotel milanese dove L'articolo

Advertising

sscnapoli : ?? Il Presidente Aurelio De Laurentiis, il Vice Presidente Edoardo De Laurentiis, i dirigenti, lo staff tecnico, la… - sportli26181512 : #Governance #Notizie De Laurentiis: «Presidente Lega A non deve essere politico»: “Il presidente della Lega Serie A… - anteprima24 : ** De Laurentiis: '#Presidente della #Lega di A non deve essere politico' ** - yassine01937035 : RT @CalcioFinanza: De Laurentiis: «Il presidente della Lega Serie A non deve essere politico. E bisogna ricordarsi che la Serie A finanzia… - CalcioFinanza : De Laurentiis: «Il presidente della Lega Serie A non deve essere politico. E bisogna ricordarsi che la Serie A fina… -