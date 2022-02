"Dall'11 febbraio addio mascherine all'aperto in tutta Italia", dice Costa (Di lunedì 7 febbraio 2022) "Io credo, e direi sono certo, che Dall'11 di febbraio cadrà l'obbligo di mascherina all'aperto e non solo per le zone bianche, ma per l'intero paese": il sottosegretario alla Salute Andrea Costa brucia le tappe, ne è convinto, tanto da scavalcare pure le parole del ministro Speranza che ieri aveva parlato di "una nuova fase" nella gestione della pandemia, senza però indicare date o provvedimenti specifici e sottolineando la funzione ancora indispensabile dei dispositivi di protezione individuale. Costa ritiene invece che i tempi siano maturi e che sia necessario "un primo segnale di ripartenza, di fiducia e di speranza verso i cittadini, che da due anni rispettano regole e restrizioni. Cittadini – continua – che hanno aderito in maniera importante alla comapagna vaccinale". L'atto formale con cui il ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 7 febbraio 2022) "Io credo, e direi sono certo, che'11 dicadrà l'obbligo di mascherina all'e non solo per le zone bianche, ma per l'intero paese": il sottosegretario alla Salute Andreabrucia le tappe, ne è convinto, tanto da scavalcare pure le parole del ministro Speranza che ieri aveva parlato di "una nuova fase" nella gestione della pandemia, senza però indicare date o provvedimenti specifici e sottolineando la funzione ancora indispensabile dei dispositivi di protezione individuale.ritiene invece che i tempi siano maturi e che sia necessario "un primo segnale di ripartenza, di fiducia e di speranza verso i cittadini, che da due anni rispettano regole e restrizioni. Cittadini – continua – che hanno aderito in maniera importante alla comapagna vaccinale". L'atto formale con cui il ...

