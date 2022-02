Covid, Sileri: “Da metà febbraio via le mascherine all’aperto. Prima o poi le toglieremo anche al chiuso” (Di lunedì 7 febbraio 2022) "Da metà febbraio sarà rimosso l'obbligo delle mascherine all'aperto; Prima o poi toglieremo anche quelle al chiuso, ma è troppo presto per parlarne, ci sarà una fase di transizione". Lo ha affermato Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute, intervenendo a "24Mattino" su Radio24. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 7 febbraio 2022) "Dasarà rimosso l'obbligo delleall'aperto;o poiquelle al, ma è troppo presto per parlarne, ci sarà una fase di transizione". Lo ha affermato Pierpaolo, sottosegretario alla Salute, intervenendo a "24Mattino" su Radio24. L'articolo .

