Coppa d'Africa, la Best XI: incredibile decisione su Koulibaly e Anguissa! (Di lunedì 7 febbraio 2022) La Coppa d'Africa è terminata dopo circa un mese con la finale di ieri, che ha visto il Senegal battere l'Egitto dagli undici metri, ai calci di rigore. Proprio qualche ora fa la CAF ha stilato la Best XI, ovvero la formazione che comprende i migliori calciatori del torneo appena concluso. Dai vertici alti è arrivata però una decisione incredibile sui due azzurri in gara: Kalidou Koulibaly e Andrè Zambo Anguissa. CAF, decisione shock su Koulibaly e Anguissa per la Best XI La CAF ha deciso, quindi, di escludere dai titolari della Best XI di questa Coppa d'Africa Kalidou Koulibaly, capitano dei neocampioni del Senegal, e Andrè Zambo Anguissa.

