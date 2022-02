Conte decade da leader del M5S

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Si tratta di una notizia-bomba, come insegnano alle scuole di giornalismo: il “nuovo” Statuto del Movimento Cinque Stelle è stato sospeso e Giuseppenon è più tecnicamente ildel M5S. Tutto inizia quando a ottobre scorso alcuni attivisti presentano un ricorso al tribunale di Napoli in protesta contro le novità introdotte ad agosto con l’arrivo dell’avvocato del popolo alla guida dei pentastellati. I giudici napoletani hanno deciso di sospendere in via cautelare le delibere del 3 e 5 agosto per “gravi vizi nel processo decisionale” interno al M5s, in particolare l’esclusione dalla votazione online di oltre un terzo degli iscritti. Esulta l’avvocato Borré che assiste i ricorrenti: “Il Movimento viene decapitato: ora siamo all’anno zero. Daai vice, sono state azzerate tutte le cariche del M5s. Ritorna in vigore il ...

I promotori del ricorso cantano vittoria e sostengono che a questo puntodalla guida del partito. E l'avvocato Lorenzo Borrè, che ha assistito gli attivisti nel ricorso, conferma: "Da ...Per il tribunale di Napoli, Giuseppedalla carica di presidente del M5s in quanto eletto in forza di uno statuto approvato in violazione dei quorum necessari. Il tribunale ha accolto il ...Si tratta di una notizia-bomba, come insegnano alle scuole di giornalismo: il “nuovo” Statuto del Movimento Cinque Stelle è stato sospeso e Giuseppe Conte non è più tecnicamente il presidente del M5S.Il primo partito del Parlamento è senza una guida. Per il tribunale di Napoli, Giuseppe Conte decade dalla carica di presidente del M5s in quanto eletto in forza di uno statuto approvato in violazione ...