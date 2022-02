Camorra | tre bombe in due giorni nel Napoletano | esplode la faida all' interno del clan 167

(Di martedì 8 febbraio 2022) Trefattere in due. E un?auto, la seconda in meno di venti, crivellata di colpi, ben quindici, tutti di grosso calibro, lo stesso numero in entrambi i raid. È...

Advertising

Daviderel4 : RT @concentrazione: Tre bombe in 24 ore: ad Arzano è guerra di #camorra - giannigosta : Caserta, il Comune chiede tre beni confiscati alla camorra: saranno destinati ad attività del sociale - TeleradioNews : Caserta, il Comune chiede tre beni confiscati alla camorra: saranno destinati ad attività del sociale - Una nuova… - NewsCronacaCE : Caserta, il Comune chiede tre beni confiscati alla camorra: saranno destinati ad attività del sociale - concentrazione : Tre bombe in 24 ore: ad Arzano è guerra di #camorra -

Ultime Notizie dalla rete : Camorra tre

Si tratta diappartamenti in via San Carlo, via dei Ginepri e corso Trieste. L'istanza è stata formalizzata dalla Giunta comunale con una delibera proposta dell'assessora con delega specifica ai ...... sono esplosebombe in 24 ore ed ormai è guerra diin quella tormentata parte nord della provincia di Napoli che è al centro esatto di una faida fra i clan Cristiano e Monfregolo . ...Una nuova vita per tre immobili sequestrati alla camorra. Su delibera dell’assessora Emilianna Credentino, il Comune di Caserta ha ufficialmente richiesto di acquisire alcuni immobili confiscati in ...relativo alla richiesta di acquisizione di tre appartamenti confiscati alla camorra per un loro utilizzo a scopi sociali, ha provocato una scia di polemiche. Il consigliere comunale, e provinciale, ...