Advertising

TV7Benevento : **Calcio: De Santis, 'disaffezione verso professione arbitro per ripetute manifestazioni di violenza'** -… - TuttiZangh : @DonDie_Sospeso @PIERPARDO rugby nn calcio siamo ai livelli del più grande di tutti de santis - News_24it : Paganese Calcio 1926 (3-4-1-2): Baiocco, Konate (1’ st Sbampato), Brogni (14’ st Murolo), Celesia (29’ st Scanagatt… -

Ultime Notizie dalla rete : **Calcio Santis

Il Tempo

... Giulia De, la vice, Rosita Cicoria, e l'assessore Giulia Sciuga hanno premiato in rappresentanza dell'Amministrazione Comunale, l'allenatore del Montefiascone, David De Paolis, e suo ...Il Sindaco di Montefiascone Giulia De, la vice Rosita Cicoria e l'Assessore Giulia Sciuga hanno premiato in rappresentanza dell'Amministrazione Comunale, l'allenatore del MontefiasconeDavid De Paolis e suo padre che durante ...Il Sindaco di Montefiascone Giulia De Santis, la vice Rosita Cicoria e l’Assessore Giulia Sciuga hanno premiato in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale, l’allenatore del Montefiascone Calcio D ...Catanzaro – Niente da fare in terra calabra per l’Avellino Calcio. Allo stadio “Ceravolo”, finisce ... Nocchi, Romagnoli, De Santis, Gatti, Maldonado, Bombagi. All.: Vivarini. AVELLINO (3-5-2): Pane; ...