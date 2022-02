Calcio: Aguero 'Il chip al cuore manda luci colorate, sembro Ironman' (Di lunedì 7 febbraio 2022) L'argentino costretto al ritiro "Non pensavo fosse qualcosa di grave" MADRID (SPAGNA) - "Ho un chip al cuore che di notte lancia luci colorate: sembro Ironman". Con ironia Sergio Aguero ha scherzato ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 7 febbraio 2022) L'argentino costretto al ritiro "Non pensavo fosse qualcosa di grave" MADRID (SPAGNA) - "Ho unalche di notte lancia". Con ironia Sergioha scherzato ...

