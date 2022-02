Bologna | un punto… interrogativo | disappunto dei tifosi

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Ilraccoglie un punto contro l’Empoli, ma serve fare di più per stare nella parte sinistra del tabellone Ilsta vivendo un periodo di involuzione dopo aver fatto un girone d’andata molto buono. La squadra di Mihajlovic contro l’Empoli si prende un punto ma non convince. Gli stessial termina della gara hanno espresso il loronei confronti della prestazione offerta dalla squadra. Per stare nella parte sinistra serve fare qualcosa di più. Lo riporta Il Resto del Carlino. L'articolo proviene da Calcio News 24.