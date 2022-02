Arianna Fontana si aggiudica l' oro nei 500 short track

(Di lunedì 7 febbraio 2022) AGI -si è confermata campionessa olimpica dei 500 metri dello. Nell'emozionante finale A andata di scena al 'Capital Indoor Stadium' di Pechino, la 'freccia bionda' azzurra ha vinto in 42.488 battendo le eterni rivali, l'olandese Suzanne Schulting (42.559) e la canadese Kim Boutin (42.724).eguaglia Belmondo, stupendo e storico oro nei 500 metri dello, ha eguagliato il primato italiano al femminile delle dieci medaglie vinte ai Giochi olimpici che dal 2002 apparteneva alla fondista Stefania Belmondo. Al terzo posto con 9 medaglie a cinque cerchi due atleti della scherma, Valentina Vezzali e Giulio Gaudini. Per l'esattezza Belmondo ha conquistato una medaglia, il ...

Advertising

Eurosport_IT : ARIANNA FONTANA ORO OLIMPICO!!!!!! ?????? DOMINANTE - REGINA - FENOMENO #Beijing2022 #ShortTrack #Olympics - Coninews : ARY FIRMA UN ALTRO CAPOLAVORO! ?? Sul ghiaccio di #Beijing2022 Arianna #Fontana si conferma CAMPIONESSA OLIMPICA ??… - Eurosport_IT : La 10a meraviglia di un'atleta meravigliosa: Arianna Fontana è oro Olimpico nei 500m ???????? #Beijing2022 #ShortTrack… - PaoloTomasello2 : RT @matteosalvinimi: Oro italiano a Pechino con Arianna #Fontana. Grande!!! ?????? - simcopter : RT @Eurosport_IT: Arianna Fontana sul podio Olimpico con la medaglia d'oro ???????? Lacrimuccia? Sì. ??? #Beijing2022 #ShortTrack # https://t.… -

Ultime Notizie dalla rete : Arianna Fontana

Con questo successo gli azzurri conquistano la seconda medaglia d'oro ( la prima connel Short Track) ed è la settima in totale fino ad oggi. Gianfranco MaffucciIn giornata anche le batterie dei 1000 metri femminili cone Cynthia Mascitto oltre alla staffetta femminile con l'Italia presente. SLITTINO - Dopo il singolo è il momento del doppio. ...Arriva dal curling la seconda medaglia d'oro dell'Italia ai Giochi olimpici di Pechino. A vincerla sono stati Stefania Constantini e Amos Mosaner: nel torneo di doppio misto hanno battuto 8-5 i norveg ...Brignone argento dietro alla Hector in gigante, mentre in discesa uomini Paris non va oltre il sesto posto, gara vinta da Feuz ...