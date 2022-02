Agenzie delle Entrate: questo bonifico fa scattare i controlli (Di lunedì 7 febbraio 2022) Alcuni tipi di operazioni bancarie danno maggiormente nell’occhio, ed è probabile che l’Agenzia delle Entrate avvi degli accertamenti Da quando sono incrementati i pagamenti elettronici, ed il piano cashless governativo ha ottenuto un buon risultato, la moneta contante gira sempre meno. Ma comunque c’è, ed è sempre più posta sotto attenzione. Infatti è proprio con L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di lunedì 7 febbraio 2022) Alcuni tipi di operazioni bancarie danno maggiormente nell’occhio, ed è probabile che l’Agenziaavvi degli accertamenti Da quando sono incrementati i pagamenti elettronici, ed il piano cashless governativo ha ottenuto un buon risultato, la moneta contante gira sempre meno. Ma comunque c’è, ed è sempre più posta sotto attenzione. Infatti è proprio con L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

rubinorossob : @Michele_Arnese Un articolo interessante. Anche se nutro riserve su una eccessiva atomizzazione delle agenzie. Corr… - ttgitalia : Il mondo delle agenzie di #viaggi guarda con attenzione alla possibile acquisizione della quota di maggioranza di I… - StormshieldITL : The Next Factory Industria 4.0 e Tecnologie Innovative ha intervistato il nostro Andrea Scattina e hanno parlato de… - drag_me_away : Generalmente è gente con la fedina sporca che quindi non può entrare a far parte delle forze dell'ordine. Allora si… - EfisioErriu : @TonyMac85 @parentetweet Se a capo delle agenzie che ci tutelano vogliamo gente qualificata, per forza questi dovra… -