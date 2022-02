Vaccini bambini, Figliuolo: “Valutazione Ema e Aifa in primavera”. Locatelli ai genitori: “Perché non proteggere i propri figli dalla malattia?” (Di domenica 6 febbraio 2022) "Nella fascia 5-11 anni la vaccinazione è iniziata il 16 dicembre. I bambini raggiunti dalla prima dose sono circa il 34%. A proposito delle scuole, non è molto facile convertirle in hub che rispettino i requisiti sanitari. Alcune Regioni lo hanno fatto: Calabria e Puglia. Quest’ultima è in maglia rosa con il 50% di prime dosi. Al di là dei diversi approcci, la vaccinazione dei bambini è importantissima. I benefici sono molto superiori ai rischi". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 6 febbraio 2022) "Nella fascia 5-11 anni la vaccinazione è iniziata il 16 dicembre. Iraggiuntiprima dose sono circa il 34%. A proposito delle scuole, non è molto facile convertirle in hub che rispettino i requisiti sanitari. Alcune Regioni lo hanno fatto: Calabria e Puglia. Quest’ultima è in maglia rosa con il 50% di prime dosi. Al di là dei diversi approcci, la vaccinazione deiè importantissima. I benefici sono molto superiori ai rischi". L'articolo .

