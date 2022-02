Todis Salerno, “posticipo” del lunedì a Battipaglia (Di domenica 6 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Si gioca alle 20 al PalaZauli domani sera, lunedì 7 febbraio. La capolista Todis Salerno ’92 fa visita alla Polisportiva Battipagliese, principale inseguitrice in classifica, con l’obiettivo di confermare l’imbattibilità e, nello stesso tempo, la consapevolezza che sarà un compito arduo. È l’ottava giornata di ritorno, ma sono ancora tante le partite da recuperare in tutto il girone di Serie B. La particolarità è che contro le battipagliesi si giocherà prima il ritorno e poi sarà recuperata la sfida dell’andata (mercoledì 16 febbraio alle 18:30 al PalaSilvestri). “Affronteremo una squadra di talento che sta provando anche a giocare una pallacanestro che rispecchia il lavoro che tutte queste ragazze stanno facendo con la Serie A2, dando minuti a giocatrici di talento che chiaramente ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 6 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Si gioca alle 20 al PalaZauli domani sera,7 febbraio. La capolista’92 fa visita alla Polisportiva Battipagliese, principale inseguitrice in classifica, con l’obiettivo di confermare l’imbattibilità e, nello stesso tempo, la consapevolezza che sarà un compito arduo. È l’ottava giornata di ritorno, ma sono ancora tante le partite da recuperare in tutto il girone di Serie B. La particolarità è che contro le battipagliesi si giocherà prima il ritorno e poi sarà recuperata la sfida dell’andata (mercoledì 16 febbraio alle 18:30 al PalaSilvestri). “Affronteremo una squadra di talento che sta provando anche a giocare una pallacanestro che rispecchia il lavoro che tutte queste ragazze stanno facendo con la Serie A2, dando minuti a giocatrici di talento che chiaramente ...

