Terremoto | lieve scossa avvertita ad Accumoli | è uno dei paesi distrutti dal sisma del 2016

(Di domenica 6 febbraio 2022) Unadiha colpito il comune di, in provincia di Rieti – già devastato daldelnel centro Italia – intorno alle 18 di domenica 6 febbraio. L’intensità è stata, pari a una magnitudo di grado 3 sulla scala Richter. L’epicentro registrato dalla Sala sismica dell’Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) di Roma è localizzato a quattro chilometri a est del centro abitato, con ipocentro a una profondità di nove chilometri. Non si registrano danni a persone o cose. DATI #RIVISTI #ML 3.0 ore 18:02 IT del 06-02-2022 a 4 km E(RI) Prof=9Km #INGV 29819731 https://t.co/wGaKDFDROk — INGVterremoti (@INGVterremoti) February 6, 2022 Anche la primadella sequenza ...

Advertising

mangiapiddini : Se viene il #Terremoto ma sei vaccinato è in forma più lieve! - avespartacus : RT @TerlizziLiveIt: Lieve scossa di terremoto tra Andria e Trani - CoratoLiveIt : Lieve scossa di terremoto a 14 chilometri da Corato - BisceglieLiveIt : #Bisceglie Lieve scossa di terremoto tra Andria e Trani. Percepita anche a Bisceglie - AndriaLiveIt : #Andria Lieve scossa di terremoto tra Andria e Trani -

Ultime Notizie dalla rete : Terremoto lieve

Il Fatto Quotidiano

Nella zona negli ultimi giorni si è osservato unincremento delle scosse di. La scossa 3.0 Richter è stata avvertita distintamente nella zona epicentrale, quindi nell'area di confine ...... Chiude la Ttf di Forgaria, attivato il governo per salvare i posti di lavoro Scontro tra due auto a Tricesimo, ferito un conducente La terra trema in Carnia,scossa dia Verzegnis ...Inoltre, l’Ingv ha rilevato tre ulteriori lievi scosse nella zona di Vecchiano (Pisa). Il terremoto più forte è stato quello che ha registrato una scossa di magnitudo 1,7 avvenuto intono alle 3.38. In ...Terremoto a Viareggio, in Toscana ... Alcune di esse sono state avvertite anche nel vicino comune di Pisa. Le tre lievi scosse successive a quella di 3.8 hanno avuto come epicentro Vecchiano (Pisa): ...