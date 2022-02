Spalletti | «Vittoria che ci dà maturità | dobbiamo esaltare meglio le qualità di Osimhen»

(Di domenica 6 febbraio 2022) Lucianoha parlato al termine della sfida vinta dal suo Napoli contro il Venezia grazie alle reti die Petagna Ecco le parole a Dazn di Lucianodopo il successo meritato in Laguna contro il Venezia: VENEZIA – «che ci dà, abbiamo possibilità di giocare sempre per vincere e oggi lo abbiamo fatto giocando anche discretamente».– «Siamo noi a dover migliorare perle sue caratteristiche. Nel primo tempo abbiamo giocato poco negli spazi e troppo nei suoi piedi». INTER – «Abbiamo una settimana per recuperare bene, con il rientro di Koulibaly che si fa sentire anche negli allenamenti, ma anche Anguissa e Ounas potremo farli allenare». ZAMPARINI – «Aveva una dote di ...

Una vittoria per 0 - 2 per la squadra di Spalletti grazie alla rete di Victor Osimhen. Il nigeriano ha incornato di testa in maniera vincente un cross dalla destra di Politano al 59 . Nel recupero il ...