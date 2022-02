Serena Enardu ricoverata d’urgenza: ecco il motivo della corsa in ospedale (Di domenica 6 febbraio 2022) Per Serena Enardu è scattato il ricovero d’urgenza. Andiamo a scoprire insieme il motivo per cui è scattata la corsa in ospedale. Per Serena Enardu periodo non facile, con la corsa rapida in ospedale per lei. Situazione complicata che si è aggravata negli ultimi tempi, tanto da stare proprio male ed essendo costretta ad essere trasportata nel nosocomio. A prendere il problema tra le mani ci ha pensato la sorella, o per meglio dire, la gemella Elga che ha chiamato i soccorsi. Cosa è però accaduto nello specifico al personaggio noto sui social network? Andiamo a scoprirlo insieme. Serena Enardu (web source)Ex tronista di uomini e donne, è svenuta all’improvviso e la ... Leggi su topicnews (Di domenica 6 febbraio 2022) Perè scattato il ricovero. Andiamo a scoprire insieme ilper cui è scattata lain. Perperiodo non facile, con larapida inper lei. Situazione complicata che si è aggravata negli ultimi tempi, tanto da stare proprio male ed essendo costretta ad essere trasportata nel nosocomio. A prendere il problema tra le mani ci ha pensato la sorella, o per meglio dire, la gemella Elga che ha chiamato i soccorsi. Cosa è però accaduto nello specifico al personaggio noto sui social network? Andiamo a scoprirlo insieme.(web source)Ex tronista di uomini e donne, è svenuta all’improvviso e la ...

Advertising

ripperatore : @frantasmino QUESTA INTERAZIONE NON È MAI ESISTITA OENSIAMO ALLE BICI E A SERENA ENARDU CON CHECCA POCCHIA - zazoomblog : Serena Enardu aggiorna sui problemi di salute: “Forse ho un’infiammazione al cuore per il vaccino” (VIDEO) -… - pallino21253332 : Problemi di salute per Serena Enardu: 'Non rifarei il vaccino' - EnricoEnrico197 : RT @signori_massimo: Ennesima vittima dei vaccini sicuri - Vince80564611 : RT @signori_massimo: Ennesima vittima dei vaccini sicuri -