Sci alpino | cambia il programma | nuovi orari discesa uomini e gigante donne | tv | streaming

(Di domenica 6 febbraio 2022) Lamaschile delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022, originariamente prevista per oggi alle 4.00, è stata rinviata a causa del forte vento che, peraltro, spirava in varie direzioni. La FIS ha annunciato la data del recupero: sarà domani, lunedì 7 febbraio. Ci attende dunque una giornata di grandissimo sci, perché andrà in scena anche ilfemminile, già originariamente previsto per la medesima data. Il nuovoo dellamaschile è stato fissato alle 12.00 locali, ovvero le 5.00 in Italia. Ciò ha comportato un cambio anche del palinsesto delfemminile, che inizialmente era pianificato per le 3.15 e 6.45: ora la prima manche andrà in scena alle 2.30, la seconda alle 7.30 (ovvero nel primo pomeriggio cinese, visto che saranno le 14.30). ...