“Pezzo de merd*” | fuorionda di Sabrina Ferilli a Sanremo 2022 | Amadeus interviene – VIDEO

(Di domenica 6 febbraio 2022) AGGIORNAMENTO:in conferenza stampa ha smentito le indiscrezioni di possibili frizioni tra lui e: Mai stata nervosa, che è sempre voluta restare dietro le quinte, non se n’è andata nei camerini finito il loro momento come le altre. Lei era dietro e commentava tutto… La terminologia colorita che si sarà sentita... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Proprio mentre sul palco Amadeus annunciava i premi della critica, Sabrina Ferilli, da dietro le quinte, si è lasciata scappare un "…fa il pezzo de merd*". Non è chiaro ovviamente a chi fosse rivolta...