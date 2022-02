Pechino 2022 | sembra un film di fantascienza! Robot che puliscono e servono cocktail

Leggi su oasport

(Di domenica 6 febbraio 2022) A, in occasione delle Olimpiadi Invernali, si sta assistendo a uno scenario da fantascienza. Il riferimento è all’organizzazione nel villaggio olimpico per minimizzare i rischi legati al Covid-19. Come è noto, il personale che lavora per soddisfare le esigenze dei partecipanti non manca, ma è necessario avere un supporto pratico per rispondere presente. E’ il caso dell’uso di veri e propri. In questi giorni, infatti, si è notata la presenza di macchine usate per cucinare, dare il cibo, preparare, pulire i pavimenti, controllare la temperatura corporea delle persone e ricordare sempre il rispetto delle norme di sicurezza, ossia a indossare la mascherina. Sci alpino, cambia il programma: nuovi orari discesa uomini e gigante donne, tv, streaming Un aspetto notato anche dai giornalisti presenti ...