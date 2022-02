Pagelle Juventus-Verona 2-0 | voti e tabellino Serie A 2021 2022

(Di domenica 6 febbraio 2022) Ledi2-0 con iai protagonisti e ildel match valido per la ventiquattresima giornata di. Il calciomercato dei bianconeri paga subito i suoi dividendi e la vittoria dell’Allianz Stadium contro un Hellas fermato anche da troppe assenze viene firmata da Vlahovic e Zakaria, proprio i due nuovi arrivi di peso. Di seguito ecco iai protagonisti della partita.(4-3-3): Szczesny 6; Danilo 6.5, de Ligt 6.5, Chiellini 6.5 (30? st Rugani sv), De Sciglio 6; Zakaria 7 (38? st McKennie sv), Arthur 6, Rabiot 6.5; Dybala 6.5 (15? st Cuadrado 6), Vlahovic 7, Morata 7 (38? st Kean sv). In panchina: Pinsoglio, Perin, Pellegrini, Bonucci, Kaio Jorge, Ake. ...

Le pagelle di Juventus-Verona 2-0 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per la ventiquattresima giornata di Serie A 2021/2022. Il calciomercato dei bianconeri paga subito i suoi d ...Dybala 6,5: non è al meglio, si nota soprattutto senza palla. Ma uno come Vlahovic fa bene anche a lui, che bello l'assist per Dusan (29' st Cuadrado sv) Vlahovic 7,5: ha cambiato la Juve, almeno per ...