Noemi dimagrita con l'aiuto della nutrizionista che segue altri big di Sanremo 2022: i suoi segreti (Di domenica 6 febbraio 2022) Secondo quanto rivelato dalla sua nutrizionista, la quale segue anche altri big di Sanremo 2022, Noemi è dimagrita seguendo alla lettera le sue indicazioni. Noemi ha perso 15 chili dal Festival di Sanremo dello scorso anno all'edizione del 2022: la cantante è dimagrita così tanto e così in fretta grazie all'aiuto di un'esperta nutrizionista, Monica Germani, la quale è stata semplicemente indispensabile al fine di poter ottenere questo incredibile risultato. Durante un'intervista de Il Fatto Quotidiano, la Germani ha spiegato: "Il segreto del dimagrimento? Beh, la fase più importante sono i primi mesi. Poi c'è il consolidamento delle abitudini, infine ... Leggi su movieplayer (Di domenica 6 febbraio 2022) Secondo quanto rivelato dalla sua, la qualeanchebig dindo alla lettera le sue indicazioni.ha perso 15 chili dal Festival didello scorso anno all'edizione del: la cantante ècosì tanto e così in fretta grazie all'di un'esperta, Monica Germani, la quale è stata semplicemente indispensabile al fine di poter ottenere questo incredibile risultato. Durante un'intervista de Il Fatto Quotidiano, la Germani ha spiegato: "Il segreto del dimagrimento? Beh, la fase più importante sono i primi mesi. Poi c'è il consolidamento delle abitudini, infine ...

