No vax tra spot | integratori e gadget | il business delle fake news

Advertising

CarloCalenda : La cosa importante è che i partiti hanno finalmente compreso, dopo il disastro del Quirinale, l’importanza di torna… - sived_975 : @lavaneradi Tra 20 minuti sosterrà la fucilazione dei no vax - Giacinto_Bruno : RT @maria35008812: @Giacinto_Bruno Non sa che i vaccinati possono essere contagiati e contagiare!tra l’altro mi risulta che vaccinati hanno… - maria35008812 : @Giacinto_Bruno Non sa che i vaccinati possono essere contagiati e contagiare!tra l’altro mi risulta che vaccinati… - Guardamiiii : @LucianoNocente @LucaCat15771347 @kilowat69 @JohnVin88138124 @VittorioSgarbi @stampasgarbi Poveri illusi i no vax c… -

Ultime Notizie dalla rete : vax tra

ilmessaggero.it

... Ty e Charlene Bollinger sono una coppia No: vendono libri e dvd sui vaccini e sul coronavirus. Sono statii promotori della teoria della cospirazione organizzata da Bill Gates per impiantare ...... ho fatto un giro di telefonate ai miei noe no green pass preferiti. Ben due si sono arresi ... non c'è la minima memoria del Covid, tutti si comportano esattamente come prima, etanti problemi ...Messaggi spediti a ripetizione da un sistema automatico che non riesce a distinguere tra già vaccinati, positivi e No Vax. Intanto, i dati forniti dal bollettino dell’Unità di crisi registrano ...Quel green pass che era stato imposto come obbligatorio a determinate categorie di lavoratori, tra cui le forze dell’ordine. Inizialmente ammontava a quaranta il numero di no vax nella polizia di ...