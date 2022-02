MotoGP, Joan Mir: “Mi sento a mio agio alla Suzuki, ma ascolterò tutte le offerte di chi mi contatterà” (Di domenica 6 febbraio 2022) Joan Mir guarda al futuro e lascia aperta l’ipotesi di lasciare Suzuki nei prossimi anni. L’iberico, nel frattempo, ha iniziato la propria preparazione al Mondiale 2022 con i test collettivi che si stanno svolgendo in questi giorni in quel di Sepang (Malesia). Il campione del mondo 2020 ha rilasciato alla stampa come riporta ‘Motorsport.com’: “Al momento mi sento a mio agio alla Suzuki, ma ascolterò tutte le offerte di chi mi contatterà. Sono molto grato per tutto quello che stanno facendo in Giappone, mi piace la moto e mi sento bene in questa squadra”. Il teammate del connazionale Alex Rins ha continuato con un commento in merito ai test che ci stanno tenendo compagnia in ... Leggi su oasport (Di domenica 6 febbraio 2022)Mir guarda al futuro e lascia aperta l’ipotesi di lasciarenei prossimi anni. L’iberico, nel frattempo, ha iniziato la propria preparazione al Mondiale 2022 con i test collettivi che si stanno svolgendo in questi giorni in quel di Sepang (Malesia). Il campione del mondo 2020 ha rilasciatostampa come riporta ‘Motorsport.com’: “Al momento mia mio, maledi chi mi. Sono molto grato per tutto quello che stanno facendo in Giappone, mi piace la moto e mibene in questa squadra”. Il teammate del connazionale Alex Rins ha continuato con un commento in merito ai test che ci stanno tenendo compagnia in ...

