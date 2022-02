Mahmood e Blanco trionfano al 72° Festival di Sanremo

Advertising

SanremoRai : I vincitori di #Sanremo2022 @Mahmood_Music #Blanco - SanremoRai : Ci avete regalato un cielo di perle ? #Sanremo2022 @Mahmood_Music #Blanco - Radio1Rai : ?? #Sanremo2022 Assedio di fan all’albergo di Mahmood e Blanco. Lui chiede di indossare la mascherina - stammiLontano : RT @eddyanselmi: A 18 anni, 11 mesi e 26 giorni, Blanco è l'artista maschile più giovane ad avere vinto il Festival di #Sanremo. Era dall'a… - Mirellacaporal1 : i vincitori... Mahmood e Blanco...Meritatissimi... Bella canzone ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Mahmood Blanco

... un'edizione da record Così il Festival ha unito le generazioni Com'è nata la collaborazione fraIl monologo di Sabrina Ferilli: il video L'Ariston che si scatena con l'omaggio a ...E' in buona compagnia: dicon i loro completi cool XXL (Balenciaga) e il petto nudo nel vedo non vedo di maglie impalpabili, del duo in Moschino La Rappresentante di Lista con echi ...12Il trionfo di Mahmood e Blanco in un podio che con Elisa e Morandi premia tre generazioni 06:12Le pagelle: il vincitore è Amadeus, tra ascolti alle stelle e canzoni che volano 06:12L'oroscopo di ...Le cover dei 25 Big hanno riempito di musica e nostalgia la quarta serata del Festival. Morandi trionfa ma la festa di note non ha arrestato la gara: Mahmood e Blanco ancora primi nella classifica gen ...