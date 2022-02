LIVE Volta a la Comunitat Valenciana 2022, tappa di oggi in DIRETTA: Vincenzo Nibali tenta la fuga! Gruppo in rimonta da dietro (Di domenica 6 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.41 La vita sarà ancora breve per Vincenzo Nibali e Manuele Boaro (Astana), Gotzon Martin (Euskaltel-Euskadi) e Jonathan Lastra (Caja Rural): i fuggitivi conservano meno di un minuto di vantaggio e il Gruppo sta andando forte. 16.39 35 chilometri all’arrivo: tratto di lieve salita affrontato dai corridori che si stanno dirigendo verso Valencia. 16.37 Carlos Rodriguez ai microfoni di Eurosport si dichiara molto soddisfatto di aver fatto così bene in questi giorni: lo spagnolo vuole continuare ad imparare e fare esperienza in Ineos, magari facendo da capitano in qualche altra corsa. 16.34 Il Gruppo butta giù qualche altro secondo e si trova a un minuto dai quattro battistrada. 16.32 Media oraria folle: ben 49,8 chilometri percorsi nella prima ... Leggi su oasport (Di domenica 6 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.41 La vita sarà ancora breve pere Manuele Boaro (Astana), Gotzon Martin (Euskaltel-Euskadi) e Jonathan Lastra (Caja Rural): i fuggitivi conservano meno di un minuto di vantaggio e ilsta andando forte. 16.39 35 chilometri all’arrivo: tratto di lieve salita affrontato dai corridori che si stanno dirigendo verso Valencia. 16.37 Carlos Rodriguez ai microfoni di Eurosport si dichiara molto soddisfatto di aver fatto così bene in questi giorni: lo spagnolo vuole continuare ad imparare e fare esperienza in Ineos, magari facendo da capitano in qualche altra corsa. 16.34 Ilbutta giù qualche altro secondo e si trova a un minuto dai quattro battistrada. 16.32 Media oraria folle: ben 49,8 chilometri percorsi nella prima ...

Advertising

fanpage : #festivaldisanremo Emma domina letteralmente il palco con 'Ogni volta è così', pazzesca - umitalia : “Ogni volta è così siamo sante o put*ane”. @MarroneEmma, non ne sbaglia una. ?? Il video della performance live è di… - hecanbemyjailer : Prima volta che sento questa canzone senza scazzare solo perché Sarcina non sta cantando live ed è di conseguenza ascoltabile - FaveroLaura : RT @Obi1K2: Ci siamo resi conto che Marco, in mondovisione e per la prima volta, ci ha fatto ascoltare Live la sua versione solista di #MiF… - cri_mm : RT @Obi1K2: Ci siamo resi conto che Marco, in mondovisione e per la prima volta, ci ha fatto ascoltare Live la sua versione solista di #MiF… -