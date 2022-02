Le conversazioni online sui vincitori di Sanremo 2022 | regno di giovani e donne

(Di domenica 6 febbraio 2022) Netta prevalenza nelle, di soggetti di sesso femminile e di età inferiore ai 34 anni: il Festival si è finalmente svecchiato, come dimostrano anche i dati di ascolto

mistermeo : RT @DataMediaHub: Le conversazioni online sui vincitori di #Sanremo2022 regno di giovani e donne - - giornalorg : - DataMediaHub : Le conversazioni online sui vincitori di #Sanremo2022 regno di giovani e donne - - pedroelrey : Le conversazioni online sui vincitori di #Sanremo2022 regno di giovani e donne - - all_enrige : @AuroraLittleSun Perché le conversazioni online sono monitorate, perché nei gruppi ci sono infiltrati, perché la po… -

Abbiamo analizzato le conversazioni online (social, news, blog e forum) relative ai vincitori raccogliendo i dati di 3 parole chiave: Mahmood, Blanco e Mahmood e Blanco. L'analisi è relativa al periodo che va dal 1° al 5 febbraio 2022. Qual è il reale impatto di queste conversazioni e interazioni sui profili social dei protagonisti? La partecipazione al Festival ha davvero conseguenze sulla popolarità online di chi cavalca il palco dell'Ariston? Questo è ciò che abbiamo cercato di capire.