L' Atalanta s' inceppa | Cagliari corsaro con super Pereiro

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta inceppa

Gazzetta del Sud

ORE 18.51 - Il Taranto saluta l'attaccante classe 2001 Niccolò Ghisleni, che rientra all'(... ORE 16.13 - Sila trattativa per la cessione di Citro dal Bari alla Fermana : non c'è ...La cronaca Si arresta a otto la serie di vittorie consecutive della capolista Inter, fermata da un'che ha avuto più o meno le stesse possibilità di centrare il bottino pieno a dispetto ...Il Cagliari batte l'Atalanta (1-2) a sorpresa nella gara dell'ora di pranzo. Decisiva una doppietta di Gaston Pereiro. Inutile la rete del momentaneo 1-1 segnata da Palomino. Gara condizionata dal ...L’Atalanta è reduce da tre gare su quattro senza reti all’attivo, ma quando non segnano i nerazzurri non perdono mai Sembra strano vedendo i numeri delle prossime stagioni, ma il match contro il Cagli ...