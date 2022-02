Frappe e castagnole: storia dei dolci amati da tutti. (Di domenica 6 febbraio 2022) tutti concordano che il Carnevale è quel periodo dell’anno che crea nelle persone stati d’animo contrastanti. Che vanno dall’odio all’amore per questa festa. Che vede tantissime persone indossare maschere e costumi variopinti e riempirsi la pancia di dolci perlopiù fritti. Ci sono due dolci che stuzzicano il nostro appetito Frappe e castagnole. Il Carnevale Ambrosiano che si festeggia a Milano, in Lombardia e nelle regioni soprattutto settentrionali ad esempio inizia subito dopo la befana. In altre regioni d’Italia la festa inizia, addirittura il 17 gennaio. Giorno in cui si celebra Sant’Antonio Abate. E la tradizione vuole che proprio in questa giornata vengono allestiti i vecchi alberi usati a Natale per poi dargli fuoco. Questo rituale ha un valore fortemente purificatorio, in ricordo delle ... Leggi su distantimaunite (Di domenica 6 febbraio 2022)concordano che il Carnevale è quel periodo dell’anno che crea nelle persone stati d’animo contrastanti. Che vanno dall’odio all’amore per questa festa. Che vede tantissime persone indossare maschere e costumi variopinti e riempirsi la pancia diperlopiù fritti. Ci sono dueche stuzzicano il nostro appetito. Il Carnevale Ambrosiano che si festeggia a Milano, in Lombardia e nelle regioni soprattutto settentrionali ad esempio inizia subito dopo la befana. In altre regioni d’Italia la festa inizia, addirittura il 17 gennaio. Giorno in cui si celebra Sant’Antonio Abate. E la tradizione vuole che proprio in questa giornata vengono allestiti i vecchi alberi usati a Natale per poi dargli fuoco. Questo rituale ha un valore fortemente purificatorio, in ricordo delle ...

