Emma Marrone: fa la linguaccia ma l’occhio nella foto cade proprio lì (Di domenica 6 febbraio 2022) Emma Marrone fa la linguaccia, ma l’occhio nella foto cade proprio lì: la cantante protagonista di Sanremo 2022 sempre bellissima. La cantante pugliese non ha di certo sfigurato sul palco dell’Ariston, dove ha partecipato col brano Ogni volta è così; non è riuscita ad arrivare sul podio in questo Sanremo 2022, ma come al solito L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di domenica 6 febbraio 2022)fa la, malì: la cantante protagonista di Sanremo 2022 sempre bellissima. La cantante pugliese non ha di certo sfigurato sul palco dell’Ariston, dove ha partecipato col brano Ogni volta è così; non è riuscita ad arrivare sul podio in questo Sanremo 2022, ma come al solito L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

Paoletta_F : «Sto vivendo #Sanremo come un regalo, spero che la mia gratitudine si veda da quel palco. Da dieci anni metto la mu… - Agenzia_Ansa : A Sanremo22, per i bookmaker, i favoriti sono Elisa e Mahmood con Blanco. Ci sono poi Emma Marrone, La Rappresentan… - _the_jackal : Di cosa parlava la canzone di Emma Marrone? #Sanremo2022 - BrownGiuly : RT @alessiaputarata: Emma Marrone. - nickianarinika : RT @mariahshoney_: Emma Marrone che sdogana la “f pesantissima” in una tranquilla domenica pomeriggio, io c’ero #domenicain -