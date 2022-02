Domenica IN speciale Sanremo: tutti da zia Mara per salutarla davvero (Di domenica 6 febbraio 2022) Vi immaginate se qualche artista, dopo averci frantumato tutto il possibile con il fantaSanremo e aver salutato ennemila volte Mara Venier dal palco dell’Ariston oggi non dovesse presentarsi a Domenica IN? Vorremmo una zia Mara on fire che invoca la squalifica dal fantaSanremo subito! Come avrete capito, oggi andrà in onda una puntata più che speciale di Domenica IN che vedrà tutti i BIG del Festival ( almeno si spera) protagonisti del pomeriggio di Rai 1. Partenza alle 14, subito dopo il tg1 per quasi 5 ore di spettacolo e musica con Mara Venier. Fino a qualche anno fa la presenza dei BIG a Domenica IN era scandita dalla loro posizione in classifica cosa che però non accade ormai da qualche annetto. Non sono mancate ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 6 febbraio 2022) Vi immaginate se qualche artista, dopo averci frantumato tutto il possibile con il fantae aver salutato ennemila volteVenier dal palco dell’Ariston oggi non dovesse presentarsi aIN? Vorremmo una ziaon fire che invoca la squalifica dal fantasubito! Come avrete capito, oggi andrà in onda una puntata più chediIN che vedrài BIG del Festival ( almeno si spera) protagonisti del pomeriggio di Rai 1. Partenza alle 14, subito dopo il tg1 per quasi 5 ore di spettacolo e musica conVenier. Fino a qualche anno fa la presenza dei BIG aIN era scandita dalla loro posizione in classifica cosa che però non accade ormai da qualche annetto. Non sono mancate ...

Advertising

IlContiAndrea : Radio Kiss Kiss presenta “Il Festival del Festival” condotto da Pippo Pelo con Gigi e Ross e l’inviata speciale Giu… - lucianonobili : Si parte! Da stasera a mezzanotte su @RadioLeopoldait inizia il #DopoFestival che avrò il piacere di condurre con l… - pensierivforme : RT @_lasilviaaa: Non piangere perché è finito Sanremo, sorridi perché domani c’è lo speciale domenica in con zia Mara. #Sanremo2022 - giulysololei : RT @Rodricasimiana1: GS la nostra sveglia della Domenica Mattina??sintonizziamoci tutti per l’ultima puntata con la nostra inviata speciale… - Tere_92_ : RT @_lasilviaaa: Non piangere perché è finito Sanremo, sorridi perché domani c’è lo speciale domenica in con zia Mara. #Sanremo2022 -