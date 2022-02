Dalla Lazio al Milan, l’Inter conosce una nuova battuta di arresto (Di domenica 6 febbraio 2022) l’Inter esce sconfitta dal derby contro il Milan È una sconfitta che fa male più al morale quella dell’Inter di ieri contro il Milan. La squadra di Inzaghi si ritrova senza punti dopo aver dominato l’avversario per oltre 70 minuti: era già successo nella prima, e fino ad ieri unica, sconfitta stagionale contro la Lazio. “La salita è iniziata male, con un piede subito messo a terra. E ce n’è ancora da scalare, da qui a dieci giorni. Inzaghi guarda lassù e improvvisamente avverte la fatica. II k.o. di ieri ha contorni tremendamente simili a quello dell’Olimpico. Come se l’Inter, pure nei momenti di difficoltà, abbia deciso di seguire uno spartito. Partita dominata e poi addio. Vittoria a portata di mano e poi, anche ieri, domande che nascono spontanee su alcune ... Leggi su intermagazine (Di domenica 6 febbraio 2022)esce sconfitta dal derby contro ilÈ una sconfitta che fa male più al morale quella deldi ieri contro il. La squadra di Inzaghi si ritrova senza punti dopo aver dominato l’avversario per oltre 70 minuti: era già successo nella prima, e fino ad ieri unica, sconfitta stagionale contro la. “La salita è iniziata male, con un piede subito messo a terra. E ce n’è ancora da scalare, da qui a dieci giorni. Inzaghi guarda lassù e improvvisamente avverte la fatica. II k.o. di ieri ha contorni tremendamente simili a quello dell’Olimpico. Come se, pure nei momenti di difficoltà, abbia deciso di seguire uno spartito. Partita dominata e poi addio. Vittoria a portata di mano e poi, anche ieri, domande che nascono spontanee su alcune ...

