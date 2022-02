Covid, scende la curva: Benevento tra le meno ‘contagiate’ in Italia (Di domenica 6 febbraio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiLa curva dei nuovi casi di Covid-19 sta scendendo in circa due terzi delle province Italiane, solo in alcuni casi si rileva una situazione di stasi oppure di crescita debole o frenata. Ovunque, però, i valori dell’incidenza sono ancora elevati. Lo indicano le analisi del matematico Giovanni Sebastiani, dell’Istituto per le Applicazioni del Calcolo ‘M.Picone’, del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr). Ecco la situazione che emerge nelle province: la curva sta scendendo in tutte le province dell’Emilia Romagna, tranne Ferrara, in tutte quelle lombarde, in tutte quelle marchigiane meno Macerata, in tutte le province piemontesi, in quelle toscane e nelle province autonome di Trento e Bolzano, ad Aosta, Pordenone, Trieste, Udine, Roma, ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 6 febbraio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiLadei nuovi casi di-19 stando in circa due terzi delle provincene, solo in alcuni casi si rileva una situazione di stasi oppure di crescita debole o frenata. Ovunque, però, i valori dell’incidenza sono ancora elevati. Lo indicano le analisi del matematico Giovanni Sebastiani, dell’Istituto per le Applicazioni del Calcolo ‘M.Picone’, del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr). Ecco la situazione che emerge nelle province: lastando in tutte le province dell’Emilia Romagna, tranne Ferrara, in tutte quelle lombarde, in tutte quelle marchigianeMacerata, in tutte le province piemontesi, in quelle toscane e nelle province autonome di Trento e Bolzano, ad Aosta, Pordenone, Trieste, Udine, Roma, ...

Advertising

Ninanina1215 : RT @drugo56873141: ho visto un video dove #grignani manda in culo le regole covid a san remo e scende in mezzo al pubblico. penso che di ge… - ilSicilia : #CoronavirusSicilia #Covid Covid, Sebastiani: “Curva scende in circa 2/3 delle province” - Marisab79879802 : RT @drugo56873141: ho visto un video dove #grignani manda in culo le regole covid a san remo e scende in mezzo al pubblico. penso che di ge… - robdefab : RT @drugo56873141: ho visto un video dove #grignani manda in culo le regole covid a san remo e scende in mezzo al pubblico. penso che di ge… - Obsolete_LG : RT @drugo56873141: ho visto un video dove #grignani manda in culo le regole covid a san remo e scende in mezzo al pubblico. penso che di ge… -