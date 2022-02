Covid, dalla quarantena al Green pass: via le restrizioni, ecco il calendario (Di domenica 6 febbraio 2022) Da domani nuove regole a scuola e certificato illimitato. Tutte le date per il ritorno alla normalità. Ciciliano : via a fine primavera di ALESSANDRO BELARDETTI Articolo quarantena Covid ridotta a 5 ... Leggi su quotidiano (Di domenica 6 febbraio 2022) Da domani nuove regole a scuola e certificato illimitato. Tutte le date per il ritorno alla normalità. Ciciliano : via a fine primavera di ALESSANDRO BELARDETTI Articoloridotta a 5 ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid dalla Covid, dalla quarantena al Green pass: via le restrizioni, ecco il calendario Da domani nuove regole a scuola e certificato illimitato. Tutte le date per il ritorno alla normalità. Ciciliano : via a fine primavera di ALESSANDRO BELARDETTI Articolo Quarantena Covid ridotta a 5 giorni per i non vaccinati

Bonus TV: ecco tutte le novità previste nel 2022! Ci ha supportati e tenuto compagnia durante i lunghissimi mesi di lockdown causati dalla pandemia da Covid - 19 . La guardiamo per svagarci, per informarci. Insomma, sebbene alcune persone affermino ...

Covid, verso un calo dei contagi dalla seconda metà di febbraio: l'analisi Sky Tg24 Di cosa parlerà Papa Francesco a Che Tempo Che Fa: “Covid, vaccini e migrazioni” Domenica 6 febbraio Papa Francesco sarà ospite a Che Tempo che Fa con Fabio Fazio, in collegamento dalla sua residenza di Santa Marta. Tra gli temi che affronterà, dovrebbero esserci i vaccini, il ...

Covid, Locatelli “Fase critica sta finendo, pianificare riaperture” ROMA (ITALPRESS) – “Si sta aprendo una fase nuova per il Paese. Tutti gli indicatori, dall’incidenza cumulativa a sette giorni ogni 100 mila abitanti all’indice Rt, fino al numero di posti occupati ...

