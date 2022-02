Biathlon, Pechino 2022. Per Dorothea Wierer sarà subito occasione… d’oro nell’individuale femminile! (Di domenica 6 febbraio 2022) Dopo un giorno di riposo, il Biathlon si appresta a vivere la seconda gara dei Giochi di Pechino 2022. Si tratta della 15 km femminile, che torna in testa al calendario olimpico dopo sedici anni. In passato era infatti usanza assegnare il primo titolo individuale proprio tramite questo format, ma la sequenza delle prove è stata cambiata a Vancouver 2010. Per l’edizione corrente si è invece tornati all’ordine usato a Torino 2006. Quello da assegnare il 7 febbraio sarà il IX titolo olimpico nella storia della 15 km, inserita nel programma a Cinque cerchi sin dalla prima edizione dei Giochi aperta anche alle donne, ovvero quella di Albertville 1992. A oggi si contano otto vincitrici diverse, a dimostrazione di come nessuna biathleta sia ancora stata capace di ripetersi, come testimoniato dall’albo d’oro. ... Leggi su oasport (Di domenica 6 febbraio 2022) Dopo un giorno di riposo, ilsi appresta a vivere la seconda gara dei Giochi di. Si tratta della 15 km femminile, che torna in testa al calendario olimpico dopo sedici anni. In passato era infatti usanza assegnare il primo titolo individuale proprio tramite questo format, ma la sequenza delle prove è stata cambiata a Vancouver 2010. Per l’edizione corrente si è invece tornati all’ordine usato a Torino 2006. Quello da assegnare il 7 febbraioil IX titolo olimpico nella storia della 15 km, inserita nel programma a Cinque cerchi sin dalla prima edizione dei Giochi aperta anche alle donne, ovvero quella di Albertville 1992. A oggi si contano otto vincitrici diverse, a dimostrazione di come nessuna biathleta sia ancora stata capace di ripetersi, come testimoniato dall’albo. ...

Advertising

sportface2016 : #Beijing2022 #Biathlon Individuale femminile domani in tv: orario e diretta streaming - abuongi : #Beijing2022 #Pechino #SpeedSkating #shorttrack L'argento di Francesca Lollobrigida nei 3000 in pista lunga e quel… - FVGlive : RT @IlFriuli: #Olimpiadi, l’Italia di un’ottima Lisa #Vittozzi nona nella staffetta mista del #biathlon Prima #medaglia tricolore a Pechino… - TgrRaiFVG : #OlimpiadiInvernali di #Pechino, buona prova di Lisa Vittozzi nella staffetta mista. Deludono i compagni di squadra… - infoitsport : LIVE Biathlon, Staffetta mista Olimpiadi Pechino in DIRETTA: Johannes Boe regala l'oro alla Norvegia, l'Italia crol… -