Amici, Gigi D’Alessio rompe il silenzio sul figlio LDA: “Non invado il campo” (Di domenica 6 febbraio 2022) Giovane e dal grande talento, LDA ha tutti i requisiti per essere parte integrante della grande famiglia di Amici 21. E in effetti si è rivelato sin da subito uno dei protagonisti di questa edizione del talent show, anche se il suo percorso non è sempre stato facile. Tuttavia, nel corso dei mesi molte persone hanno sospettato che dietro la sua permanenza in casetta potesse esserci qualche raccomandazione. Perché LDA all’anagrafe si chiama Luca D’Alessio, ed è il figlio di quel famoso Gigi D’Alessio che tutti conosciamo. Proprio l’artista partenopeo ha deciso di mettere a tacere le voci, facendo chiarezza sulla questione. Gigi D’Alessio, la sua opinione su LDA LDA è raccomandato da suo padre? Questa è una delle domande che più spesso si affaccia sul web, quando si parla ... Leggi su dilei (Di domenica 6 febbraio 2022) Giovane e dal grande talento, LDA ha tutti i requisiti per essere parte integrante della grande famiglia di21. E in effetti si è rivelato sin da subito uno dei protagonisti di questa edizione del talent show, anche se il suo percorso non è sempre stato facile. Tuttavia, nel corso dei mesi molte persone hanno sospettato che dietro la sua permanenza in casetta potesse esserci qualche raccomandazione. Perché LDA all’anagrafe si chiama Luca, ed è ildi quel famosoche tutti conosciamo. Proprio l’artista partenopeo ha deciso di mettere a tacere le voci, facendo chiarezza sulla questione., la sua opinione su LDA LDA è raccomandato da suo padre? Questa è una delle domande che più spesso si affaccia sul web, quando si parla ...

Advertising

Alan3TFS : Una pedalata 'rock' coi miei amici Renato, Super Gigi e Antonio... - gigi_mixersiren : L'Italia non è proprio capace a votare cazzo. Prima Amici, poi il Grande Fratello 5 e ora pure qui. #Sanremo2022 - gigi_mixersiren : Felice di Aka che è arrivato 13esimo. Fiero di lui e di averlo visto raggiungere il suo sogno. Yellow King. 7 king.… - ParliamoDiNews : Gigi D`Alessio: LDA di Amici raccomandato? La verità su quella telefonata #gigi #dalessio #amici #raccomandato… - gigi_mixersiren : Per me è il modo in cui Annalisa è stata robbata più volte. Prima ad Amici e poi quando non ha vinto Sanremo con 'I… -