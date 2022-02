Amici 21, scoppia la lite tra Todaro e la Celentano: “Dici ca**ate”, “Sei un cafone” (VIDEO) (Di domenica 6 febbraio 2022) Il litgio tra Raimondo Todaro e Alessandra Celentano ad Amici 21 La puntata di oggi di Amici 21 è iniziata subito con un grande litigio, quello tra Raimondo Todaro e Alessandra Celentano. Come sappiamo in queste settimane la maestra ha fatto dei casting di ballerini di latino-americano per sfidare Mattia. Il motivo è il fatto L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di domenica 6 febbraio 2022) Il litgio tra Raimondoe Alessandraad21 La puntata di oggi di21 è iniziata subito con un grande litigio, quello tra Raimondoe Alessandra. Come sappiamo in queste settimane la maestra ha fatto dei casting di ballerini di latino-americano per sfidare Mattia. Il motivo è il fatto L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

zazoomblog : Amici 21 scoppia la lite tra Todaro e la Celentano: “Dici caate” “Sei un cafone” - #Amici #scoppia #Todaro… - Novella_2000 : #Amici21, scoppia la lite tra Todaro e la Celentano: 'Dici ca**ate', 'Sei un cafone' (VIDEO) - infoitcultura : “È roba vecchia”: Amici 21 nel caos, scoppia la protesta - zazoomblog : “È roba vecchia”: Amici 21 nel caos scoppia la protesta - #vecchia”: #Amici #scoppia #protesta - FuryBionda : Me pare che da qua in poi ci sarà proprio un seppuku musicale, la classifica mi rifiuto di vederla perché so già ch… -