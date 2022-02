Viabilità Roma Regione Lazio del 05-02-2022 ore 17:30 (Di sabato 5 febbraio 2022) Viabilità DEL 5 FEBBRAIO 2022 ORE 17.20 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN APERTURA L’INCIDENTE SULLA A1 FIRENZE-Roma AL KM 519+000, SIAMO TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E PONZANO RomaNO, IN DIREZIONE FIRENZE AL MOMENTO NON CI SONO RIPERCUSSIONI SULLA VIABILITA’ CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE DI Roma CODE PER UN INCIDENTE IN INTERNA TRA LE USCITE TIBURTINA E PRENESTINA CON RIPERCUSSIONI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A PARTIRE DA TOR CERVARA, IN USCITA DA Roma ANCORA DISAGI A Roma PER LAVORI SUL PONTE SALARIO CODE SULLA SALARIA A PARTIRE DA VIA DI PONTE SALARIO IN DIREZIONE DEL RACCORDO E, NELLA DIREZIONE OPPOSTA CODE TRA L’AEROPORTO E LA TANGENZIALE EST LE ALTRE ... Leggi su romadailynews (Di sabato 5 febbraio 2022)DEL 5 FEBBRAIOORE 17.20 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA L’INCIDENTE SULLA A1 FIRENZE-AL KM 519+000, SIAMO TRA LA DIRAMAZIONENORD E PONZANONO, IN DIREZIONE FIRENZE AL MOMENTO NON CI SONO RIPERCUSSIONI SULLA VIABILITA’ CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE DICODE PER UN INCIDENTE IN INTERNA TRA LE USCITE TIBURTINA E PRENESTINA CON RIPERCUSSIONI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A PARTIRE DA TOR CERVARA, IN USCITA DAANCORA DISAGI APER LAVORI SUL PONTE SALARIO CODE SULLA SALARIA A PARTIRE DA VIA DI PONTE SALARIO IN DIREZIONE DEL RACCORDO E, NELLA DIREZIONE OPPOSTA CODE TRA L’AEROPORTO E LA TANGENZIALE EST LE ALTRE ...

Advertising

romamobilita : #Roma #viabilità Terminati per questa sera i lavori su via Salaria altezza Ponte Salario direzione Gra. Ripristinata normale viabilità - tamicheA1 : RT @romamobilita: #Roma #viabilità Lavori su via Salaria altezza Ponte Salario direzione Gra, restringimento e traffico congestionato, si c… - romamobilita : #Roma #viabilità Lavori su via Salaria altezza Ponte Salario direzione Gra, restringimento e traffico congestionato… - romamobilita : #Roma #viabilità Lavori su via Salaria altezza Ponte Salario direzione Gra, restringimento e traffico congestionato… - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 05-02-2022 ore 12:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #05-02-2022 -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma La Questura vieta il raduno di no - vax e fascisti ai Pratoni del Vivaro La Questura di Roma ha bloccato un'altra manifestazione di stampo fascista e con preminente partecipazione dei no ...Finanza e con il supporto delle polizie locali per gli specifici servizi di viabilità.

Viabilità Roma Regione Lazio del 05 - 02 - 2022 ore 12:30 VIABILITÀ DEL 5 FEBBRAIO 2022 ORE 12.20 SARA SPANO' UN SALUTO E BEN RITROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN APERTURA CODE PER LAVORI SULLA TANGENZIALE EST TRA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 05-02-2022 ore 07:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews La Questura diha bloccato un'altra manifestazione di stampo fascista e con preminente partecipazione dei no ...Finanza e con il supporto delle polizie locali per gli specifici servizi diDEL 5 FEBBRAIO 2022 ORE 12.20 SARA SPANO' UN SALUTO E BEN RITROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN APERTURA CODE PER LAVORI SULLA TANGENZIALE EST TRA ...