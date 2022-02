Valanga a Livigno, sciatore grave (Di sabato 5 febbraio 2022) Uno sciatore è stato estratto dalla neve in gravi condizioni dopo esser stato travolto dalla Valanga che si è staccata nella ski - area del Carosello 3000 a Livigno (Sondrio). Un altro escursionista, ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 5 febbraio 2022) Unoè stato estratto dalla neve in gravi condizioni dopo esser stato travolto dallache si è staccata nella ski - area del Carosello 3000 a(Sondrio). Un altro escursionista, ...

