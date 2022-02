Tananai bacia un ragazzo in video e parla del suo orientamento (Di sabato 5 febbraio 2022) Tananai è riuscito nell’ardua impresa di scollare Ana Mena dall’ultima posizione (immeritata) del Festival di Sanremo. Il suo brano, Sess0 Occasionale, non è infatti piaciuto né alla sala stampa, né alla giuria demoscopica, tantomeno al pubblico da casa. L’artista non ha fatto neanche niente per farcelo piacere, considerando che nel corso delle tre serate ha preso più stecche che note giuste. Anche la serata dedicata alle cover è stata un sonoro disastro con la povera Raffaella Carrà tirata in ballo da lui e Rosa Chemical, che almeno ha un profilo su OnlyFans. Sanremo e stecche a parte, Tananai piace molto e proprio in queste ore è tornato virale il suo video 10k scale in cui bacia un ragazzo. Un bacio di scena che è stato così commentato dal cantante: “Perché l’ho fatto? Mi andava di ... Leggi su biccy (Di sabato 5 febbraio 2022)è riuscito nell’ardua impresa di scollare Ana Mena dall’ultima posizione (immeritata) del Festival di Sanremo. Il suo brano, Sess0 Occasionale, non è infatti piaciuto né alla sala stampa, né alla giuria demoscopica, tantomeno al pubblico da casa. L’artista non ha fatto neanche niente per farcelo piacere, considerando che nel corso delle tre serate ha preso più stecche che note giuste. Anche la serata dedicata alle cover è stata un sonoro disastro con la povera Raffaella Carrà tirata in ballo da lui e Rosa Chemical, che almeno ha un profilo su OnlyFans. Sanremo e stecche a parte,piace molto e proprio in queste ore è tornato virale il suo10k scale in cuiun. Un bacio di scena che è stato così commentato dal cantante: “Perché l’ho fatto? Mi andava di ...

ukeusui : TANANAI È QUELLO CHE BACIA GLI UOMINI IN HIS FREE TIME IO CI CREDO - gleescovers : io vedo tananai e penso a lui che dichiara su internet che nel suo video bacia un uomo perché voleva baciare un uomo - continentasiia : tananai fuoco al palco corri bacia la telecamera limona amadeus - cjgarenight : RT @piiixies13: giuro che se rosa non bacia tananai perché lo ama davvero non crederò mai più nell'amore - digitdolly : RT @piiixies13: giuro che se rosa non bacia tananai perché lo ama davvero non crederò mai più nell'amore -