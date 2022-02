(Di sabato 5 febbraio 2022) Ballerina e coreografano binary, Federica Giusto in arte Red Fryk Hey ci tiene molto al primo aggettivo che la definisce: “chiamarmisenza disabilità cognitiva e compromissioni – dice lei presentandosi – rappresenta la mia condizione nel modo più completo possibile. Asperger, alto bassomento, lieve o grave nontermini presenti nemmeno nei manuali diagnostici eparole che contribuiscono a creare classismo e discriminazioni tra le persone autistiche, perciò non-vanno-usate”. È netta, Red, logica e decisa. Da quando a 31 anni – dopo un’infanzia e un’adolescenza passata a sentirsi sbagliata – ha intrapreso il percorso che l’ha portata a farsi diagnosticare l’autismo, quello che le interessa di più è fare chiarezza e informazione. Spiegare che l’autismo non è né una ...

Advertising

Luce_news : “Sono Red e vi spiego come funziona la mente autistica” - FeliSpeaksWords : i gay popolari su tiktok sono un tipo completamente diverso di red flag (e uno non riconosciuto) - red_arrow19 : RT @xattorneyx: Io sono veramente fiera di Gianni Morandi lo difenderò a spada tratta lui c'ha duemila anni eppure è talmente all'avanguard… - red_arrow19 : RT @middleagewome: STASERA CI SONO STATE TONNELLATE UNA.DOPO L'ALTRA E NEL FRATTEMPO IO SONO DIVENTATA PIÙ GAY #Sanremo2022 - sapphicgio : ho un po' paura dei local che scoprono blanco ... sono molto x il gatekeeping a volte è la mia red flag -

Ultime Notizie dalla rete : Sono Red

RedBull.com

Devils in ogni caso continuano a sondare anche le piste che portano ad Amadou Haidara del RB Lipsia e Kalvin Phillips del Leeds .A essere sospettatiovviamente gli storici villain con cui si è scontrato nel corso degli anni,...Hood, Robin, Nightwing ) - in molti si chiedono se potremo assistere a un crossover o ...Da quella data si sono registrati 12.250 arrivi e 741.895 ... e 741.895 tamponi totali), sale dunque a 353. (ITALPRESS). gm/red 05-Feb-22 04:18 ...SANREMO (ITALPRESS) - Sulla carta poteva sembrare la serata piú "normale", passateci il termine in tempi di politically correct: niente provocazioni, una co-con ...